Железные дороги снизили среднесуточную нагрузку

По оперативным данным, в июле 2009 года железные дороги среднесуточно нагружали свыше 915 тыс. тонн грузов, что составляет 110,3% к плану и 75,7% к уровню прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Плановый показатель среднесуточной нагрузки улучшили все дороги: Донецкая — 109,5%, Приднепровская — 117,3%, Южная — 107,9%, Юго-Западная — 100,9%, Одесская — 102,8%, Львовская — 106,5%.

Выгрузка вагонов составила в июле 101,6% к плану, среднесуточно выгружалось свыше 14 тыс. вагонов. При этом к уровню 2008 года этот показатель снизился на всех железных дорогах: Юго-Западной — 57,6% (по отношению к июлю 2008 г.), Приднепровской — 70,3%, Львовской — 75,1%, Донецкой —72,7%, Южной — 73,2%, Одесской — 82,3%.

Оборот нагруженного вагона ускорен как к плану на 0,21 суток, так и к уровню прошлого года – на 0,18 суток – до 2,9 суток.

Вместе с тем, улучшен показатель использования локомотивного парка к плану и к уровню 2008 года. Среднесуточный пробег локомотива к уровню в прошлом году повышен на 7,1% (454 км), среднесуточная производительность — на 8,1% (1271 тыс. ткм брутто), к плану — на 10,2 и 11,5% соответственно. Также повышены на всех железных дорогах к плану и к уровню в прошлом году участковая и техническая скорости – до 38,1 и 43,9 км/час, соответственно.