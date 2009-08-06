«Киевстар» просит НКРС перенести сроки внедрения контроля IMEI-кодов

Оператор мобильной связи «Киевстар» обратился в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) с просьбой перенести сроки внедрения системы контроля IMEI-кодов мобильных телефонов с 30 июля 2009 года на начало следующего года.

Об этом говорится в официальном комментарии компании «Киевстар» относительно возможного переноса срока внедрения такой системы, переданном агентству УНИАН.

«Пока этот вопрос обсуждается в НКРС», - говорится в комментарии.

По данным «Киевстара», вопрос сроков «тесно связан» с вопросом приобретения и внедрения специализированного программно-аппаратного комплекса, который «во взаимодействие с системой контроля» Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) может позволить отслеживать наличие кодов ІМЕІ терминалов, подключаемых к сети операторов мобильной связи в тех или иных списках, осуществлять их блокировку в случае необходимости, информировать абонентов об отсутствии их терминалов в «белом» списке и др. При этом, данное оборудование должно быть закуплено и внедрено на сетях всех украинских операторов мобильной связи одновременно.

Как отметили в «Киевстаре», такое оборудование «является дорогостоящим и не может быть куплено сразу (без тендера) в условиях экономического кризиса» и утвержденных на текущий год бюджетов компаний. Кроме того, на сегодняшний день пока не согласовано Техническое задание УГЦР к подобной системе контроля.

«Таким образом исполнение требований законодательства требует предварительной реализации целого ряда организационно-технических мероприятий и финансовых затрат, что и является объективной причиной необходимости переноса сроков, определенных законодательством», - отмечается в комментарии.

По данным компании, в настоящее время такое техническое задание разрабатывается УГЦР и находится на стадии первичного согласования, и лишь «после его утверждения должен пройти тендер на закупку программно-аппаратного комплекса», необходимого для функционирования данной системы на сетях всех операторов мобильной связи.

Как сообщал УНИАН, НКРС 4 августа т.г. сообщила, что в комиссию поступили обращения от операторов мобильной связи» с просьбой перенести сроки внедрения системы проверки ІМЕІ-кодов. На сегодняшний день комиссия рассматривает обращения операторов, однако официального решения относительно перенесения сроков еще не принято.

По разным оценкам, операторы мобильной связи смогут внедрить систему проверки ІМЕІ-кодов (в автоматическом режиме) не ранее конца 2009 г. – начала 2010 г.