RIPE выделил Beeline 64 тыс. дополнительных IP-адресов

Оператор связи Beeline (входят компании УРС и «Голден Телеком») расширил технические возможности услуги широкополосного доступа (ШПД) «Beeline Интернет Дома» и дополнительно закупил 64 тыс. динамических IP-адресов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что блок из 64 тысяч IP-адресов выделен для Beeline Европейским сетевым координационным центром (RIPE) после рассмотрения соответствующей заявки компании. Такой запас позволит компании обеспечить потребности быстро растущей абонентской базы широкополосного Интернет и расширить территорию действия услуги в городах присутствия. Предоставленное Beeline количество динамических IP-адресов учитывает, в первую очередь, рост спроса на услугу «Beeline Интернет Дома», и планы по расширению территории подключений в городах, где компания предоставляет услугу широкополосного доступа в Интернет.

По данным директора по продажам услуг фиксированной связи на массовом рынке Beeline Виктора ГРИБАНА, в настоящее время компания владеет 80 тыс. динамических IP-адресов, и «этого запаса достаточно для подключения еще 128 тысяч клиентов». По его словам, новые блоки IP-адресов компания будет закупать по мере роста спроса на услугу и проникновения в другие города.

На сегодня услуга «Beeline Интернет Дома» охватывает 840 тыс. домохозяйств (квартир) в 9 городах: Киеве, Харькове, Запорожье, Львове, Одессе, Днепропетровске, Житомире, Броварах, Вишневом. Компания владеет собственной оптоволоконной магистралью для предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг общей протяженностью свыше 15 тыс. км.

Справка УНИАН. Европейский сетевой координационный центр (RIPE) – организация, распределяющая интернет-ресурсы, которая координирует глобальную поддержку функционирования Интернета в Европе. В частности, RIPE выделяет IP-адреса провайдерам Интернет из разных стран на основании поданных заявок, а также ведет учет и регистрацию IP-адресов. Для предоставления доступа в Интернет компания использует динамические уникальные IP-адреса, которые клиент получает от провайдера на время своей Интернет-сессии. Поэтому наличие достаточного запаса IP-адресов является важным параметром работы провайдера услуги широкополосного Интернет.

На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний «ВымпелКом») входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».