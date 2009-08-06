УМС инвестировала в Крым 400 млн. долл.

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) в 2006-2008 гг. инвестировал в развитие покрытия мобильной связи и скоростного доступа в Интернет в Крыму 400 млн. долл.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сеть МТС в Крыму на сегодняшний день покрывает 97% территории, на которой проживает 99% населения полуострова. За 2008 год было введено в эксплуатацию более 100 новых базовых станций.

Как отметили в компании УМС, связь в курортных зонах полуострова обеспечивается «с учетом ярко выраженной свезонности» – резкого роста нагрузки на сеть в июле-августе, во время сезона отпусков. Для обеспечения максимального качества связи в ходе подготовки сети к увеличению нагрузок во время туристического сезона были проделаны следующие работы: расширены емкости коммутаторов, установлено дополнительное оборудование, обслуживающее Черноморское побережье; оптимизировано существующее оборудование; привлечены дополнительные мощности – в обслуживании абонентов в Крыму задействован дополнительный коммутатор; постоянно осуществляется мониторинг ситуации на сети, статистических данных и принятие оперативных мероприятий по устранению проблем в работе оборудования.

В результате пропускная способность сети УМС в мае 2009 года возросла в 1,5 раза, что позволило обеспечить бесперебойную работу всех сервисов даже на фоне удвоившегося в текущий курортный сезон объема потребления услуг мобильной связи.

Кроме того, как отмечается в сообщении, «значительная часть средств была инвестирована в строительство сети 3-го поколения связи», благодаря чему в 21 населенном пункте жителям и гостям Крыма стал доступен мобильный скоростной доступ в Интернет на базе услуги «МТС Коннект 3G».

Справка УНИАН. Расположенное в Симферополе Крымское территориальное управление МТС-Украина обслуживает более 1,6 млн. абонентов. На сегодняшний день сервисная сеть МТС в Крыму насчитывает 62 точки продаж и обслуживания, включая собственные салоны МТС и салоны партнеров.

Согласно ранее обнародованным данным, общие инвестиции компании УМС в 2006-2008 гг. в Украине составили более 1,7 млрд. долл.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 95,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.