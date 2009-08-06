“Инфоком” завершил модернизацию магистральной MPLS-сети

Компания “Инфоком” завершила модернизацию действующей магистральной MPLS-сети на уровне столицы и областных центров. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь мощность магистральных каналов “Киев – область” в Украине увеличена до 1 Гбит/с. При этом работы по модернизации сети на уровне «область-район» компания в настоящее время продолжает.

Как сообщалось, в 2009 году компания планировала модернизацию транспортной сети MPLS за счет продолжения ввода в эксплуатацию новых каналов 10-100 Мбит/с на направлениях к районным центрам.

С целью обеспечения надежности сети компании «Инфоком» используются ресурсы операторов первичных сетей «Укртелеком», «Евротранстелеком», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», которые взаимодублируются. Это предоставляет возможность пользователям сети „Инфоком” получить резервируемые соединения на магистралях.

Справка УНИАН. Совместное предприятие «Инфоком» основано в 1991 году ОАО "Укртелеком" (сегодня принадлежит 51% уставного капитала) и немецкой компанией "Controlware" (49%).

На сегодня собственная национальная мультисервисная сеть передачи данных «Инфоком» состоит из 853 узлов пакетной коммутации (248 - расположены в областных и 605 – в районных центрах Украины).

Компания «Инфоком» предоставляет телекоммуникационные услуги и выполняет сервисную поддержку в Украине заказов от международных телекоммуникационных операторов (PCCW, BT-Infonet, Orange), а также предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным клиентам и операторам связи Украины.

Общий консолидированный доход компании в 2008 году составил 163,2 млн. грн. (с НДС), прибыль до налогообложения – 19,4 млн. грн.