«Лугансктепловоз» рассчитывает производить электропоезда

ХК «Лугансктепловоз» рассчитывает совместно с Hyundai Corporation производить высокоскоростные пригородные электропоезда для «Укрзализныци».

Как сообщили УНИАН в ХК «Лугансктепловоз», об этом заявил генеральный директор компании Виктор БЫКАДОРОВ, комментируя подписание Меморандума о закупке поездов между «Укрзализныцей» и «Hyundai Corporation».

По его словам, в конце второй декады августа текущего года руководство «Укрзализныци» планирует рассмотреть предлагаемый «Лугансктепловозом» проект высокоскоростного пригородного электропоезда, совместное производство которого возможно с корпорацией «Hyundai».

«Меморандум, подписанный с корейской стороной, не отстраняет нас от выпуска пригородных поездов, а нацеливает на совместное производство. Он может сыграть позитивную роль в развитии отечественного транспортного машиностроения… Конечно, есть смысл объединить наш опыт, наши наработки с достижениями Hyundai. Там ведь тоже работают в кооперации с ведущими производителями железнодорожной техники, такими, как «Сименс», «Альстом», «Бомбардье», - сказал В.БЫКАДОРОВ.

Он также отметил, что компания рассчитывает и на дальнейшее сотрудничество с «Укрзализныцей»: «Уверен, что с «Укрзализныцей» – нашим многолетним партнером – мы найдем компромисс по всем вопросам и продолжим взаимовыгодное сотрудничество в деле организации производства высокоскоростного пригородного подвижного состава».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» к Евро-2012 намерена закупить 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов с тем, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч. Однако, поскольку такие подвижные составы пока не производятся, к осени «Укрзализныця» ожидает предложений относительно производства такого подвижного состава от ведущих производителей. Среди возможных производителей подобной техники называются немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai. Из украинских о намерениях такого производства объявили «Лугансктепловоз», Крюковский вагоностроительный завод.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых, пассажирских и маневровых тепловозов, магистральных электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".