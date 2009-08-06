ВОЛЯ предложила абонентам нетарифицируемое пользование

С августа т.г. для всех абонентов высокоскоростного доступа в Интернет «Воля Бродбенд», выбравших пакеты «Гра» и «Життя», пользование ресурсами, размещенными в дата-центре ВОЛЯ, не тарифицируется.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, Дата-центр ВОЛЯ сегодня является «главным участником украинского Интернета», генерируя значительную часть всего украинского трафика, и содержит такие развлекательные ресурсы, как www.upload.com.ua, www.ex.ua, www.fileshare.in.ua, www.gameinside.ua, www.tab.net.ua и многие другие.

«Поэтому абоненты, которые выбрали эти пакеты, экономят существенный объем трафика, то есть могут скачать гораздо больше информации за те же деньги», - отметила А.Сигда.

Как известно, пакеты без ограничения скорости «Гра» и «Життя» сформированы, прежде всего, с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).

Руководитель Дата-центра ВОЛЯ Алексей АКУЛОВ сообщил, что на сайтах volia.com и dc.volia.com «мы будем размещать список наиболее интересных ресурсов», которые расположены на площадках дата-центра ВОЛЯ. Он также отметил, что название ресурса, к которому может осуществляться доступ, будет появляться в списке по желанию его владельца, который является клиентом Дата-центра, и размещает здесь свои ресурсы.

«Уверены, что для большинства клиентов Дата-центра это будет также интересным предложением, поскольку существенно расширит аудиторию посетителей», - считает А.АКУЛОВ.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрея МЕТЕЛЬСКОГО, компания «внимательно изучает пожелания наших пользователей высокоскоростного доступа в Интернет» и на основании этих пожеланий улучшает свои пакеты услуг, «делая их еще более привлекательными для клиентов».

В частности, он сообщил, что с июня т.г. компания ВОЛЯ увеличила на 20% объем включенной информации в предлагаемых абонентам Интернет-пакетах. С июля в рамках программы лояльности была начата новая постоянная бонусная программа «13-й месяц», которая позволяет всем активным абонентам услуги Интернет, которые в течение последних 12 календарных месяцев активно пользовались ею без приостановок и отключений, получить свой тринадцатый бонусный месяц. Условия действуют на постоянной основе для абонентов, выбравших свой пакет: «Діалог», «Пошук», «Гра» или «Життя».

По данным А.МЕТЕЛЬСКОГО, компания ВОЛЯ планирует в сентябре увеличить объем информации в пакетах «Діалог» и «Пошук» исходя из потребностей абонентов, которые выбирают именно эти два пакета. Кроме того, в ближайшее время компания предложит еще более выгодные ценовые условия на Интернет-пакеты для абонентов услуги «Воля Преміум ТВ».

«Таких абонентов у нас большинство, и мы, безусловно, предложим им максимально выгодные цены на пользование двумя услугами», - сообщил А.МЕТЕЛЬСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что компания продолжает постоянные опросы абонентов относительно последующего улучшения условий пользования и привлекательности пакетов услуг. Опросы проводятся на Портале абонента и на обратной стороне счетов, так что абоненты являются активными участниками улучшений и помогают сделать услуги еще лучше.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением услуг хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается. На сегодняшний день Дата-центр ВОЛЯ имеет две технические площадки ёмкостью более 7000 юнитов, при этом наличие двух независимых технических площадок позволяет клиентам создавать распределённые отказоустойчивые решения.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.