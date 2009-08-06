«Киевстар» снизил чистую прибыль

Чистая прибыль оператора мобильной связи «Киевстар» в первом полугодии 2009 года снизилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 8,6% и составила более 1,984 млрд. грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Чистая реализация компании (доход) в первом полугодии 2009 года снизился, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 6,8% и составила более 5,682 млрд. грн.

Показатель EBITDA маржа компании в первом полугодии 2009 года вырос на один п.п., и составил 59%.

Суммарный среднемесячный доход от одного абонента (ARPU) в первом квартале 2009 года составил 38,7 грн., во втором квартале – 42 грн. (в первом и во втором кварталах 2008 г. – 40,3 и 43,8 грн. соответственно). При этом, среднемесячный доход от одного контрактного абонента в первом квартале 2009 года составил 159,6 грн., во втором квартале – 163,7 грн. (в первом и во втором кварталах 2008 г. – 177,6 и 186,5 грн. соответственно), среднемесячный доход от одного абонента предоплаченного сервиса в первом квартале 2009 года составил 31 грн., во втором квартале – 33,6 грн. (в первом и во втором кварталах 2008 г. – 32,7 и 35,6 грн. соответственно),

Один абонент компании «Киевстар» в среднем отправлял ежемесячно по 21 SMS в первом квартале 2009 года, и по 18 SMS – во втором (в первом и во втором кварталах 2008 года – 22 и 20 SMS, соответственно).

В среднем один абонент компании «Киевстар» разговаривал в первом квартале 2009 года 154 минуты, 166 минут – во втором (в первом и во втором кварталах 2008 года – 147 и 159 минут, соответственно).

Количество абонентов «Киевстара» на конец первого полугодия 2009 года снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 4,6% и составило 22,22 млн.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи, которому доверяют свое общение 22,2 млн. чел. (по состоянию на 01.07.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.