Железные дороги Украины за 7 месяцев увеличили перевозку зерновых на экспорт в 2 раза

Железные дороги Украины за 7 месяцев т.г. увеличили перевозку зерновых на экспорт в 2 раза, во внутреннем сообщении – снизили на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в целом за 7 месяцев т.г. железные дороги Украины перевезли 9,894 млн. тонн зерновых грузов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,613 млн. тонн).

В частности, 9,121 млн. тонн зерна перевезено на экспорт против 4,373 млн. тонн за 7 месяцев 2008 г. Во внутреннем сообщении за 7 месяцев т.г. перевезено 660,5 тыс. тонн зерновых грузов, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Как поясняют в ведомстве, уменьшение объемов перевозок обусловлено переключением грузопотока на экспорт, а также увеличением удельного веса перевозки зерновых грузов в пределах Украины автотранспортом.

Основные виды зерновых грузов, которые перевозятся железными дорогами, - пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Согласно сообщению, по состоянию на 5 августа т.г., на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, на пути следования к ним находится 3 054 загруженных зерновоза. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов, из них 6 880 — в пустом состоянии для обеспечения перевозок, 1 645 - находятся за пределами Украины.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 6 месяцев 2009 г. железные дороги Украины перевезли 8 млн. 853 тыс. тонн зерновых грузов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г., когда было перевезено 4 млн. 430 тыс. тонн. Из них 7 млн. 907 тыс. тонн зерна - на экспорт, что в среднем составило 790 вагонов-зерновозов в сутки. За соответствующий период прошлого года было перевезено 2 млн. 183 тыс. тонн зерна на экспорт. Во внутреннем сообщении за первое полугодие текущего года перевезено 946,2 тыс. тонн зерновых грузов, что на 40% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.