«Укртелеком» начал тестирование первого в Украине портала игр онлайна

Компания «Укртелеком» начала официальное тестирование самого масштабного и первого в Украине портала игр онлайна и развлечений реального времени – Интернет-ресурса «Город развлечений» MyPlace, созданного специально для абонентов услуги широкополосного доступа «ОГО!», созданного в партнерстве с ООО «Сискон».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным директора департамента маркетинга ОАО «Укртелеком» Светланы КАТКОВОЙ, компания предоставляет целый набор популярных и востребованных развлекательных сервисов мирового уровня пользователям услуги «ОГО!», которых насчитывается уже свыше 700 тыс. Абоненты получают доступ к самым популярным играм, в которые играет весь мир, видео-портала партнера «Укртелекома» - компании «Сискон», и др.

С.КАТКОВА отметила, что «Укртелеком» обеспечивает надлежащий уровень качества игры, что реализуется «путем размещения ресурсов партнера в Дата-центре «Укртелекома».

Интернет-ресурс «Город развлечений» включает у себя такие основные сервисы: Арена (игровые серверы, информационный игровой портал Games MyPlace и сервис персональной статистики каждого игрока), городской кинотеатр (видео-портал Fishki.TV), центральная площадь (форум и чат MyPlace) и местный клуб (социальная сеть FACE MyPlace).

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (число абонентов - более 10,3 млн.). Компания также оказывает услуги мобильной связи (число абонентов – почти 300 тыс.), услуги широкополосного доступа в Интернет (число абонентов - более 700 тыс.).