«Укртелеком» расширил международный роуминг

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) в Словении, Литве и Латвии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, новым роуминг-партнером компании в Словении стало TUSMOBIL d.o.o.

Также с 4 августа абоненты компании могут пользоваться скоростным мобильным Интернетом в сетях операторов UAB Bite Lietuva (Литва) и Bite Latvija (Латвия).

По состоянию на сегодняшний день абоненты Utel могут воспользоваться услугами международного роуминга мобильной связи на территории 47 стран в сетях 50 операторов. Кроме того, пользование услугами передачи данных в международном роуминге возможно в 11 странах мира.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет почти 300 тыс.