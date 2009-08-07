ITC запустил в коммерческую эксплуатацию CDMA 3G-сеть

Оператор сотовой связи ITC (ТМ СDMA Ukraine) завершил тестирование технологии ЕVDO во Львове и объявляет о начале коммерческой эксплуатации сети третьего поколения в стандарте CDMA (3G-сети).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Львов стал очередным городом, где абонентам СDMA Ukraine предлагается подключение к услуге широкополосного доступа в Интернет. Весной 2009 года к зоне действия услуги присоединились населенные пункты Киевской области, а до конца года в планах компании начать предоставление высокоскоростного доступа в Интернет еще в ряде городов, в том числе, в крупных областных центрах.

Использование технологии EVDO позволяет абонентам CDMA Ukraine смотреть потоковое видео, общаться посредством IP- и видеотелефонии (Skype, VOIP), работать с электронной почтой, а также загружать музыку и видео.

По словам технического директора СDMA Ukraine Сергея ОРЛОВА, базовые станции СDMA обеспечивают широкий радиус действия (до 50 км), что позволяет снизить затраты на развитие сети и предоставлять абоненту услуги по максимально доступным ценам, что особенно важно в период экономической нестабильности.

Справка УНИАН. СП ООО International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine. СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центра обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.