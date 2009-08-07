Комиссия по расследованию аварии Langeland установила контакты

Украинская комиссия по расследованию серьезной аварии с судном «Langeland» (флаг Норвегии) установила официальные контакты с заинтересованными государствами – Швецией, Норвегией и Российской Федерацией.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, на сегодня Швеция и Норвегия уже начали общее предварительное расследование указанной катастрофы. Проводится работа по установлению хода событий и сбору материалов. Шведская сторона проводит тщательный осмотр места аварийного события и планирует встречу с отправителем груза в г. Карлсхман (Швеция). Норвежская сторона посетила судовладельца в г. Берген (Норвегия) и осуществляет анализ полученных от него материалов.

Согласно сообщению, украинская комиссия по расследованию в ближайшее время должна отбыть на место катастрофы для участия в расследовании.

Напомним, 1 августа 2009 года при Министерстве транспорта и связи Украины создана комиссия для участия в расследовании серьезной аварии с судном «Langeland», которая произошла 31 июля 2009 года вблизи берегов Швеции, в состав экипажа которого входило двое граждан Украины. Соответствующий приказ №810 подписал первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО.

Справка УНИАН. 31 июля 2009 года сухогруз «Langeland», перевозивший из Швеции в Норвегию строительные камни, попал в шторм силой до 9 баллов. По информации спасательных служб, судно затонуло у берегов Швеции (возле острова Костер). В состав экипажа входили шесть человек, среди которых четыре (в том числе капитан судна) – граждане Российской Федерации и двое – граждане Украины.

Сухогрузное судно «Langeland» принадлежит судоходной компании «Myklebusthaug Management AS.» (Норвегия, г. Фонес), построено в Норвегии в 1971 году (длина судна – 70 метров, дедвейт – 2490 тонн). Судно находилось под надзором классификационного общества Bureau Veritas.

Экипаж сухогрузного судна «Langeland» считается пропавшим без вести.