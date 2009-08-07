В Донецкой области отремонтировано 186,6 тыс. кв. м коммунальных дорог

В Донецкой области капитально отремонтировано 186,6 тыс. квадратных метров коммунальных дорог, что составляет 75% от запланированных объемов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, по состоянию на середину июля текущего года выполнение ремонта дорог коммунальной собственности в области составляет: по капитальному ремонту – 186,6 тыс. кв. м, (75% от запланированного объема); по среднему ремонту – 257 тыс. кв. м (62,2% от плана); по ямочному ремонту – 244 тыс. кв. м (121% от плана).

По районам области: капитальным ремонтом охвачено 10,8 тыс. кв. м (33,8% от плана); средним ремонтом – 22,6 тыс. кв. м (193,4% плана), ямочным ремонтом – 38,6 тыс. кв. м (88,8% от плана).

В пресс-службе отметили, что с целью обеспечения непрерывных, безопасных, экономичных и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам городов и других населенных пунктов, органы местного самоуправления области ежегодно в бюджетах предусматривают средства на ремонт и содержание автомобильных дорог коммунальной собственности. Так, на содержание дорог (летняя, зимняя механизированная уборка) с начала года в области уже израсходовано около 37 млн. грн., на ремонт путепроводов – 180 тыс. грн.

Справка УНИАН. В Донецкой области общая протяженность улично-дорожной сети составляет около 13 тыс. км, количество автомобильных мостов - 229, путепроводов - 66.