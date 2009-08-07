Севастопольскому морскому рыбному порту предоставлена акватория

Кабинет министров Украины предоставил акваторию госпредприятию «Севатопольский морской рыбный порт».

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 5 августа №823, обнародованном на правительственном портале.

В акваторию порта включены, в частности, акватория бухты Камышовая, ограниченная на входе линией, соединяющей Западный мол и Восточный мол береговой полосой; акватория района якорной стоянки F 389, ограниченная линиями, соединяющими ее точки со следующими координатами: 44°36’11,3” северной широты, 33°24’54,6” восточной долготы; 44°36’39,3” северной широты, 33°24’39,6” восточной долготы; 44°36’41,3” северной широты, 33°25’15,6” восточной долготы; 44°36’26,3” северной широты, 33°25’18,6” восточной долготы.