Электрички ЮЗЖД будут следовать через станцию "Киев-Петровка"

12 августа с 10 час. 20 мин. до 16 час. 20 мин. пригородные поезда Юго-Западной железной дороги будут следовать через станцию "Киев-Петровка". Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, электрички будут курсировать измененным маршрутом, поскольку железнодорожники продолжают выполнять ремонтные работы на перегоне "Киев-Московский-Дарница".

Таким образом, 12 августа через станцию "Киев-Петровка" будут курсировать электропоезда: №6608 Малин –Борщаговка-тех. (вместо Киев-Пас); №6704 Борщаговка-тех. – Мироновка через Киев-Товарный; №6708 Киев-Петровка – Мироновка через Киев-Товарный; №6809 Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин-Северная); №6810 Борщаговка тех.-Гребенка через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6811 Яготин – Борщаговка тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо платформа Северная-Яготин); №6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо пл. Северная); №6816 Борщаговка тех. – Яготин через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6908 пл. Северная – Нежин; №6913 Носовка – Борщаговка тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6914 Киев-Петровка– Нежин (вместо пл. Северная); №6915 Нежин - Борщаговка тех.. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6917 Нежин- Борщаговка тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс).

Юго-западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании движения поездов.