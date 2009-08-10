На "Макс-2009" прибудут 711 компаний

Мировой финансово-экономический кризис не повлияет на участие мировых компаний в 9-м Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2009", заявил министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко на пресс-конференции в РИА Новости в понедельник.

"Все к открытию готово, МАКС встретит гостей и участников в обновленном виде", - сказал он, добавив, что "количество участников не пострадает из-за кризиса".

В авиасалоне примут участие 711 компаний из 34 стран, добавил министр.

Важное значение, по его словам, придается международному сотрудничеству. На МАКСе будут представлены практически все известные мировые компании. По словам Христенко, "это не шоу ради шоу", а демонстрация углубления международной координации. Это позволит как расширять рынки, так и разделять риски, добавил он.

Глава Минпромэнерго отметил, что несмотря на сложности текущего года, на МАКСе впервые в российском небе будет продемонстрирован полет лайнеров "Суперджет-100", Су-35, новых вертолетов.

"Несмотря на сложности текущей жизни, отклоняться от целей в достижении конкурентоспособности облика российского авиастроения мы не будем", - подчеркнул Христенко.

Он напомнил, что к 2015 году доля рынка продаж магистральных и тяжелых региональных самолетов должна составить 5%, к 2025 году - доведена до 10%.

По словам министра, 2009 год в российском авиастроении будет позитивным, ожидается рост количества поставляемых на рынок самолетов, вертолетов и двигателей.