Начальник Одесского морпорта: заявления о порте «Южный» непрофессиональны

Начальник Одесского морского порта Николай ПАВЛЮК считает приемлемой цену в 56,41 грн. за вывоз кубического метра грунта.

Об этом он заявил в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН. (На прошлой неделе в СМИ появилась информация со ссылкой на частную компанию «Трансинвестсервис», что якобы руководство морпорта «Южный» завышает цену по дноуглубительным работам в акватории Аджалыкского (Григорьевского) лимана).

«Говорить о том, что 56,41 грн. за вывоз кубометра грунта это большая сумма - не более чем дилетантство» - сказав Н.ПАВЛЮК.

«Стоимость куба очень сильно колеблется от проекта к проекту. И она зависит от сложности работ. Для того, чтобы определить цену, делается специальный расчет, конкретно по каждому проекту. Все зависит от типа грунта, объема работ, места, куда грунт отвозят. Расстояние, на которое вывозят грунт, также может быть абсолютно разным, даже в одном порту. И это все влияет на цену» - утверждает начальник морпорта.

Таким образом, подчеркнул Н.ПАВЛЮК, ценообразование осуществляется для каждого проекта отдельно, и заявление ТИСа о завышении цены является непрофессиональным.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвестсервис» - стивидорная компания в Украине, созданная в 1994 году.

Основной профиль деятельности - перевалка зерновых грузов и минеральных удобрений с применением современной интегрированной системы железной дороги, оборудования для хранения грузов и обработки морских судов.

Морской торговый порт «Южный» создан в 1978 году.

Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.