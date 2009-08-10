УМС внедрила систему электронного архива

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) завершил проект по внедрению системы электронного архива на базе комплексного ECM-решения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, электронный архив предполагает централизованное хранилище электронных копий бумажных документов. С помощью комплексного ECM-решения в компании появилась возможность обработки до 1 млн. скан-копий документов в год. Система используется для хранения и категоризации договоров на оказание услуг мобильной связи, заключенных с клиентами МТС, сопутствующих документов, таких как копии регистрационных документов или доверенностей, а также заявок и письменных обращений абонентов в компанию.

Проект внедрения ECM-решения в МТС-Украина осуществлен Центральным офисом корпорации «Галактика» в Украине, который обеспечил комплексную реализацию проекта.

На сегодняшний день в электронном архиве содержится более 5,5 миллиона документов. Общий объем хранилища графических файлов составляет в настоящий момент более 1 Тб (терабайта). Ежемесячно в электронный архив добавляется до 100 тыс. новых документов. В пересчете на стандартный 8-часовой день и 20-дневный рабочий месяц это означает, что в час в электронный архив добавляется порядка 625 документов.

МТС стала одной из первых украинских компаний, которая еще в 2002 году внедрила электронную систему управления ресурсами SAP. С 2006 года компания практически полностью отказалась от бумажного документооборота.

Справка УНИАН. ECM-система (Enterprise Content Management) – система управления информационными ресурсами предприятия (или информационным контентом). ECM-система предназначена для хранения и обработки неструктурированной информации (текстовых документов, изображений, электронных таблиц и многого другого).

Основная цель ECM-системы – обеспечить эффективное управление накопленными информационными активами предприятия с целью повышения производительности и обеспечения компании устойчивого конкурентного преимущества.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 95,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.