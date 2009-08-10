ДЖД отремонтировала 208,5 км путей

За 7 месяцев 2009 года железнодорожники Донецкой магистрали разными видами ремонта оздоровили 208,5 км путей, в том числе модернизировали — 67,8 км, капитально отремонтировали — 78,7 км, средний ремонт выполнили на 100 км, комплексно-оздоровительный — на 35 км.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ДЖД.

Кроме того, заменены на новые 108 комплектов стрелочных переводов, из которых на железобетонных брусьях — 90 комплектов.

Согласно сообщению, в июле 2009 года разными видами ремонта железнодорожники оздоровили 65,3 км пути и заменили на новые 37 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 30 комплектов.

В летний период основные ремонтные работы проходят на участках Дебальцево—Красная Могила, Красноармейск—Гродовка, Родаково—Семейкино, Посниково—Сорочино, Ясиноватский узел, станция Донецк.

Как отмечают на ДЖД, оздоровление железнодорожного пути увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи, способствует повышению интенсивности пропуска поездов и безопасности движения. На всех участках, где будут проводиться ремонтные работы, будет установлена максимально допустимая скорость движения поездов.