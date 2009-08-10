Тимошенко выступает за активизацию речного сообщения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за активизацию использования речного сообщения для экспорта товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

«Вообще у нас речные порты в запущенном состоянии, хотя у нас там есть огромные возможности. И я бы тут не только Днепр посмотрела, а вообще посмотрела все речное хозяйство: что у нас там с портами, что и как можно использовать как транспортные артерии, и посмотреть на комплексную программу. У нас даже когда-то в стране по этому поводу что-то разрабатывалось, но все, как всегда, легло куда-то большими талмудами», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности министра транспорта Василию ШЕВЧЕНКО подготовить совещание, посвященное теме развития речных портов. «Это даже не совещание, а собрать два десятка людей, которые полностью информированы по этой теме, чтобы мы могли просто, без прессы, сесть и подумать о подходах к этой проблематике, потому что мы не используем наши реки и тем самым платим в три раза дороже, чем вообще должны платить за транспортировку на экспорт товаров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На подготовку этого мероприятия премьер-министр дала Министерству транспорта и связи один месяц, отметив, что в ходе его проведения должен быть рассмотрен и вопрос о Днепре как транспортной артерии Украины.