«Укрзализныця» установит автоматизированные системы контроля за грузом

В этом году «Укрзализныця» установит на семи станциях автоматизированные системы контроля за грузом и целостностью железнодорожных вагонов в движении (АСК ЦВД). Об этом сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци», переданном агентству УНИАН.

Такие системы на сегодня эксплуатируются на 26 станциях железных дорог Украины, в частности на таких станциях, как Хутир-Михайливский (Юго-Западной железной дороги), Купьянск-Сортувальный, Основа (Южной железной дороги), Иловайск, Красна Могила (Донецкой железной дороги).

Справка УНИАН. АСК ЦВД - это программно-технический комплекс средств автоматизации, что позволяет интегрироваться с другими автоматизированными системами.

Внедрение объединенных программ общей эксплуатации тензометричеких динамических весов и систем цифрового видеонаблюдения позволяет оператору в режиме on-line наблюдать за грузовыми поездами. Благодаря этой программе, автоматически считываются номера вагонов, фиксируется вес конкретного вагона и при необходимости его изображение в трех ракурсах.