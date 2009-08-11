Toyota отказывается от планов захвата мирового авторынка

Японская корпорация Toyota решила отказаться от планов занять 15% мирового авторынка, которые были озвучены еще в 2002 г. бывшим президентом компании.

Новый президент корпорации Акио Тойода публично объявил о том, что компания отказывается от этих планов. По словам Акио Тойода, Toyota теперь сосредоточиться на качестве, а не на количестве.

В настоящее время корпорация Toyota может выпускать около 10 млн. автомобилей в год. Однако, в связи с мировым экономическим кризисом корпорация считает, что в текущем финансовом году ей удастся продать всего 6,6 млн. автомобилей.

Напомним, при этом Toyota заявляла, что рассчитывает увеличить в августе уровень продаж, в то время, как последние 13 месяцев продажи падали под влиянием последствий глобального кризиса.

Основные надежды в компании возлагают на гибридную модель Prius. Ее популярность резко подскочила после того, как правительство Японии снизило автомобильный налог для владельцев экологически более безопасных гибридов.

Ранее Toyota опубликовала доклад о сокращении производства в первой половине 2009 года, составившем 40,6%. За 6 месяцев с ее конвейеров сошло менее 3 млн автомобилей. Уровень продаж упал на 26,6%. Потери автогиганта составили почти 437 млрд иен (около $4,4 млрд).

Напомним, Toyota заявляла о планах продавать больше автомобилей в США, чем реструктурированный конкурент General Motors (GM). Об этом заявил глава американского подразделения японской компании Toyota Motor Sales USA Иосими Инаба. "Мы поставили перед собой очень амбициозную цель… Наша сила заключается в способности удовлетворять потребности локальных потребителей", - заявил Инаба.

Ранее прогнозировалось, что Toyota впервые станет самым крупным продавцом легковых автомобилей в 2009 году на рынке США после банкротства GM и Chrysler. Ожидалось, что в этом году доля Toyota на американском рынке легких грузовиков и легковых авто может возрасти с 18,4% до 20%. Прогнозируется, что на втором месте с 16% рынка будет GM, на третьем - Ford.