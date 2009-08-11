ПЖД уплатила в госбюджет почти 1 млрд. грн.

Приднепровская железная дорога по итогам шести месяцев текущего года уплатила в государственный бюджет и целевые фонды 998,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ПЖД.

В частности, общая погрузка грузов на протяжении шести месяцев текущего года составила 42,3 млн. тонн, что на 0,9% выше плановых заданий.

Оборот нагруженного вагона ускорен на 0,27 суток от планового задания, производительность локомотива перевыполнена на 3,4% от плана, показатели участковой и технической скорости — соответственно на 6,9 и 2,4%. Средний вес грузового поезда увеличен на 3,4% к плановому заданию. Такие показатели работы дают возможность железнодорожникам тем же количеством вагонов перевезти больше грузов к пунктам назначения.

Кроме того, за указанный период перевезено почти 43 млн. пассажиров.