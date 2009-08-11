ГСХ "Дунай – Черное море" опережает другие каналы

С начала 2009 года глубоководный судовой ход "Дунай – Черное море" стабильно опережает другие каналы по количеству проходов судов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, за июль 2009 года через глубоководный судовой ход "Дунай – Черное море" прошло 138 судов, что является почти рекордным показателем.

«С начала работы отечественного ГСХ лишь в октябре 2008 года был больший показатель – 144 прохода судов. Всего с апреля 2007 года по каналу уже прошли 2 тыс. 792 судна», – отметил директор ГП «Дельта-лоцман» Александр ГОЛОДНИЦКИЙ.

По его словам, предусматривается, что рекорд октября 2008 года будет побит уже в августе этого года – за первые десять дней месяца через судовой канал прошло 51 судно.

Администрация ДП «Дельта-лоцман» проводит постоянную работу с украинскими агентскими организациями Придунайского региона с целью привлечения дополнительных грузопотоков на украинский судовой канал.

В Минтранссвязи отмечают, что отечественный канал выгоден тем, что суда по нему проходят в обоих направлениях и в любое время суток. Кроме того, стоимость прохода по устью Быстрое более дешевая, а условия оплаты – более выгодные.