Одесское МТП: «ТИС» занижает цены на дноуглубительные работы

Стивидорная компания «Трансинвестсервис» (ТИС) - умышленно занижает цены на дноуглубительные работы. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал главный инженер Одесского морского торгового порта Владимир ПОЛУХИН по поводу появившейся на прошлой неделе информации о завышении цены по дноуглубительным работам руководством МТП «Южный», в чем его обвинила компания ТИС.

По словам В.ПОЛУХИНА, дноуглубительные работы в Одесском МТП проводятся по тарифам выше 56,41 грн. за кубометр грунта (тариф «Чермортехфлота» по дноуглублению 9 причала в порту «Южный»).

«У нас в порту цена за дноуглубительные работы в зависимости от их сложности колеблется от 65 до 180 грн. за куб м. А в среднем по итогам трех лет составляет 75-80 грн. за кубометр. В нашем порту, правда, работы усложнены тем, что акваторию занимал судоремонтный завод, и на дне попадаются фрагменты металлолома. У порта «Южный» другая проблема - там грунт 5-6 категории, а это тяжелые глины, которые сложно разрабатывать», - пояснил В.ПОЛУХИН.

По его словам, назвав цену за свои работы в 32 грн. за кубометр, оппоненты руководства порта «Южный» могли показать не все затраты, искусственно занизив стоимость кубометра. «Тариф многосоставный, и поэтому можно назвать только часть расходов», - отметил главный инженер.

Справочно. Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвестсервис» - стивидорная компания в Украине, созданная в 1994 году. Основной профиль деятельности - перевалка зерновых грузов и минеральных удобрений с применением современной интегрированной системы железной дороги, оборудования для хранения грузов и обработки морских судов.

Морской торговый порт «Южный» создан в 1978 году. Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м. Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.