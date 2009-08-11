Польша на строительстве дорог сэкономила 1 млрд. евро

Польское правительственное агентство GDDKІA с начала года на строительстве дорог сэкономила порядка 1 млрд. евро.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Сообщается, что такой значительной экономии средств удалось достичь благодаря кризису, в связи с которым на 20% подешевели строительные материалы, а строительные компании в условиях отсутствия заказов существенного снизили свои «аппетиты».

Кроме того, согласно сообщению, агентство либерализовало условия участия в тендерах на строительство дорог, которые проводит GDDKІA, что позволило увеличить количество участников в 10 раз – до 200.

Агентство, в частности, перестала требовать от потенциальных участников тендера опыта в стрительстве работ, а также либерализовало финансовые условия участия в тендере.

Справка УНИАН. GDDKІA является одним из крупнейших инвесторов в Польше, который на сегодняшний день ведет 50 тендеров и до конца года объявит еще 25.