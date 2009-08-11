«Вадан Ярдс Океан» спустил на воду сухогруз

Одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины ОАО «Вадан Ярдс Океан» (г. Николаев) спустило на воду несамоходное сухогрузное судно и корпус танкера-химовоза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики.

В сообщении отмечается, что данное событие является свидетельством того, что внутренний и внешний рынки судостроения постепенно возрождаются.

Как отметил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, судостроительная отрасль влияет на решение экономических, социальных и научно-технических проблем страны и стимулирует развитие смежных отраслей промышленности.

Пресс-служба не уточняет параметры спущенных на воду судов.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года «Вадан Ярдс Океан» подписал протокол с ООО СП «Нибулон» о вступлении в силу контрактов на строительство несамоходных сухогрузных двухтрюмных судов смешанного (река-море) плавания для перевозки генеральных и навалочных грузов. Сделка включает в себя строительство серии из 16 сухогрузных двухтрюмных судов.

Согласно условиям контракта, поставка судов будет осуществлена в четыре этапа: головное судно будет передано заказчику в срок до 15 августа 2009 года, второе, третье и четвертое суда будут переданы в срок до 31 августа 2009 года, последующие четыре - до 13 октября 2009 года, еще четыре судна - до 30 ноября 2009 года. В соответствии с подписанным контрактом, последние четыре судна серии должны быть переданы заказчику до 26 января 2010 года.

Справка УНИАН. «Вадан Ярдс Океан» (г. Николаев) - одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. В сентябре 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Судостроительный завод «Океан» был приобретен голландской фирмой «Дамен Шипярдс Групп». В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит судостроительной группе Wadan Yards.

Компания строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания.

Wadan Yards - международная судостроительная компания, 70% которой принадлежит российской компании FLC West и 30% - компании Mandataria Finance SA (Люксембург).