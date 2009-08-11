Консолидированная чистая прибыль МТС упала

Консолидированная чистая прибыль компании МТС во втором квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, снизилась на 14,5% - до 563 млн. долл. США.

Об этом говорится в финансовом отчете российской компании «Мобильные ТелеСистемы», переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что консолидированная выручка МТС, номинированная в долларах США, снизилась во втором квартале 2009 года на 23,3% в годовом исчислении – до 2,022 млрд. долл.

Консолидированный показатель OIBDA МТС, номинированный в долларах, снизился во втором квартале 2009 года на 29,3%, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, - до 953,8 млн. долл. (маржа OIBDA составила 47,2%).

Капитальные вложения МТС в основные средства составили 410 млн. долл., в том числе, в России – 185 млн., в Украине – 83 млн., в Узбекистане – 126 млн., в Туркменистане – 13 млн. и 4 млн. долл. – в Армении.

По состоянию на 30 июня 2009 года общий долг компании составил 4,6 млрд. долл. В результате соотношение общего долга к OIBDA составило 1,1. Чистый долг компании на конец второго квартала 2009 года составил 2,9 млрд. долл., отношение чистого долга к OIBDA составило 0,6.

Консолидированное количество абонентов МТС по итогам первого полугодия 2009 года уменьшилось на 9,3%, по сравнению с показателем первого полугодия 2008 года, - до 99,61 млн. абонентов.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.