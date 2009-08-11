Чистая прибыль УМС снизилась

Чистая прибыль компании «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) во втором квартале 2009 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 61,9% и составила 142,4 млн. грн. Об этом говорится в финансовом отчете российской компании «Мобильные ТелеСистемы», владеющей УМС, переданном УНИАН.

В то же время по сравнению с 1 кварталом 2009 года чистая прибыль УМС во втором квартале выросла на 47,4%.

Выручка компании УМС во втором квартале 2009 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 8,2% и составила 1,976 млрд. грн. При этом по сравнению с первым кварталом 2009 года выручка выросла на 5,6%, что, как сообщили в УМС, «связано с уже традиционно высоким уровнем потребления услуг абонентами УМС в совокупности с положительным влиянием фактора сезонности».

Показатель OIBDA (определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) во втором квартале 2009 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 11,4% и составил 890,4 млн. грн., в то же время этот показатель по сравнению с первым кварталом 2009 года вырос на 11,8%.

Маржа OIBDA (это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки) во втором квартале 2009 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 1,7 п.п. и составил 45% (рост по сравнению с первым кварталом 2009 года на 2,5 п.п.).

Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU) во втором квартале 2009 года составила 35,82 грн., что на 0,7 грн. меньше, чем во втором квартале 2008 года.

Как отмечается в сообщении, во втором квартале 2009 года УМС также поддерживала стабильный уровень потребления и доходов от дополнительных услуг в том числе благодаря услугам передачи данных и мобильному широкополосному доступу в Интернет. Широкое покрытие услуги (более 150 населенных пунктов в Украине) в сочетании с повышением емкости сети, активным продвижением услуг и запуском специальных предложений, направленных на стимулирование потребления и снижение порога доступа (например, «Легкий Коннект») способствовали 22% росту выручки от передачи данных во втором квартале 2009 г. по сравнению с предыдущим. В годовом исчислении рост составил 115%.

Капитальные затраты компании УМС во втором квартале 2009 года составили 83 млн. долл.

Количество абонентов УМС по итогам первого полугодия 2009 года составило 17,78 млн., что на 7% меньше, чем в первом полугодии 2008 года.

Как отметил гендиректор УМС Андрей ДУБОВСКОВ, «независимо от тех показателей, которые рынок демонстрирует в целом, МТС показывает результаты лучше среднерыночных».

По его данным, компания успешно справилась с задачей стимулирования спроса и вышла на достаточно высокий, близкий к естественному, уровень потребления услуг, который будет поддерживать и далее.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.

Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 95,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.