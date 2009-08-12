Свой спутник связи Украина сможет запустить в 2011 году

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что украинский спутник связи может быть запущен в сентябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании Кабинета Министров.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшний день Украина совместно с Канадой уже отработала программу производства и запуска спутника связи.

«Я хочу сообщить, что вместе с Национальным космическим агентством, с господином ЗИНЧЕНКО со всей командой, которая представлена КБ «Южное», ПО «Южмаш», «Хартрон», «Арсенал», другие ключевые заводы - знаковые флагманы украинской науки и техники сегодня вместе с правительством и вместе с экспортным агентством Канады отработали программу производства и запуска на орбиту собственного спутника связи. Это будет первый национальный украинский спутник», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что система финансового обеспечения производства и запуска спутника на сегодняшний день уже определена, а также готовы производственные мощности.

«Я думаю, что в ближайшее время мы развернем серьезную работу, которая даст нам возможность запустить наш украинский спутник… 1 сентября 2011 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, уточнив дату запуска у председателя НКАУ Александра ЗИНЧЕНКО.

«Я думаю, что с политикой в Украине все закончится хорошо, и мы сможем к сентябрю 2011 года довести этот проект до логического завершения", - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ) Эдуард КУЗНЕЦОВ сообщил, что предприятия НКАУ готовы приступить к реализации проекта по созданию телекоммуникационного спутника, который будет называться "Лыбидь".

Он сказал, для строительства украинского спутника необходимо 25-26 месяцев, и если начать работать в декабре этого (2008) года, то в 2011 году Украина сможет запустить собственный спутник.

В марте 2009 года глава НКАУ А.ЗИНЧЕНКО сообщил, что НКАУ продолжает работать над программой «Лыбидь», и выразил надежду, что до 2012 года Украине удастся запустить свой спутник, что положительно скажется на проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 года, когда трансляции всех матчей Украина будет осуществлять через свой спутник.