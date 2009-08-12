Крюковский ВСЗ будет производить вагон-платформу 13-7043

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавской обл.) получило разрешение на серийное производство вагона-платформы модели 13-7043.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что межведомственная комиссия во главе с начальником отдела новой техники главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Владимиром ВОРОБЬЕВЫМ выдала официальное разрешение на запуск в серийное производство новейшей разработки – вагона-платформы модели 13-7043.

«Работы по проектированию стартовали в январе 2008-ого, и уже в декабре того же года опытный образец отправился на испытания, которые успешно выдержал. Теперь в официальном заключении комиссии указано: опытный вагон-платформа модели 13-7043 выдержал приемные испытания, проект технических условий и рекомендуются к утверждению, а саму платформу уже можно запускать в серийное производство», - отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что завод планирует пройти сертификацию в системах УкрСЕПРО и Регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации уже к концу нынешнего года.

Вагон-платформа модели 13-7043 - вагон нового поколения. В конструкции платформы использованы унифицированные детали и узлы, что значительно облегчает ее обслуживание и ремонт и не «привязывает» заказчика к производителю. Назначение – перевозка крупнотоннажных универсальных контейнеров, длинномерных грузов, пакетированных штучных грузов, различных видов металлов в форме плит и профилей и других видов грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов.