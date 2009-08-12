Производство легковых авто сократилось

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле сократилось на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 43,012 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-июле сократилось на 92,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 513 штук. Производство грузовых автомобилей – на 85,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1226 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 10,5% - до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.