В Житомирской области перевезено 6 млн. тонн грузов

В Житомирской области за первое полугодие т.г. грузовым транспортом перевезено около 6 млн. тонн грузов - на 40% меньше объемов перевозок за январь-июнь 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской областной госадминистрации.

По словам зампредседателя Житомирской ОГА Владимира ДЕБОЯ, "на ухудшение работы этого вида транспорта повлияло сокращение в первом полугодии 2009 года объемов промпроизводства и строительно-монтажных работ в регионе".

Также В.ДЕБОЙ сообщил, что железнодорожным транспортом региона за 6 месяцев т.г. перевезено более 5 млн. тонн грузов - что составляет 57% к аналогичному прошлогоднему объему. Автомобильным транспортом области (с учетом грузовых перевозок, выполненных предпринимателями - физлицами) за первое полугодие доставлено 730 тыс. тонн грузов - на 30% меньше первого полугодия 2008 года.

Также, по информации ОГА, пассажирским транспортом Житомирской области в январе-июне т.г. воспользовалось 74 млн. человек, что на 17,5 % меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом пассажирооборот к первому полугодию 2008 года уменьшился на 3,6%. "На железной дороге пассажирские перевозки сократились на 2,5%", - отметил В.ДЕБОЙ.

По его словам, также на треть уменьшился по сравнению с 1-м полугодием 2008 г. объем пассажирских перевозок, осуществленных городским электротранспортом. В частности, перевозки троллейбусами сократились на 20,4%, трамваями - на 63,5%.