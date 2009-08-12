В "белый список" УГЦР внесено более 1,75 млн. кодов IMEI

По состоянию на 11 августа т.г., в „белый список” обобщенной базы данных Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) внесено более 1,75 млн. кодов IMEI мобильных телефонов, которые находятся в реализации в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Как отмечается в сообщении, несмотря на появление в некоторых СМИ сообщений относительно переноса сроков внедрения системы проверки кодов IMEI в обобщенной базе данных, которую ведет УГЦР, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) «никаких решений относительно переноса срока регистрации мобильных телефонов не принимала».

«Сегодня продолжает действовать законодательство, которое обязывает операторов мобильной связи при подключении мобильных телефонов к сети проверять коды IMEI в обобщенной базе данных и, в случае отсутствия кода IMEI телефона в так называемом „белом списке” базы данных, направлять потребителю SMS-предупреждение об отключении этого телефона от сети через три месяца», - отмечается в сообщении УГЦР.

В УГЦР также сообщили, что центр «ежедневно предоставляет» операторам сотовой связи информацию из базы данных кодов IMEI терминалов, которые находятся в реализации и внесены в „белый список” базы кодов IMEI.

В частности, проверить наличие кода IMEI в базе данных можно с помощью отправления SMS - сообщения с кодом IMEI этого телефона на короткий номер 307 (любого оператора) или воспользоваться веб-сайтом УГЦР.

«Мобильный телефон, код IMEI которого находится в базе данных, будет без ограничений обслуживаться всеми операторами мобильной связи Украины и сегодня, и в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Согласно решений НКРС от 05.02.2009 № 1338 „Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств” и № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).