АМК критикует МинАП и Минтранс за отсутствие методики расчета

Антимонопольный комитет Украины критикует Министерство аграрной политики и Министерство транспорта и связи за отсутствие методики расчета себестоимости перевозки зерна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации.

По его словам, МинАП до сих пор не решило с Минтрансом проблему отсутствия в стране методики формирования тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.

"Сколько лет государству Украина, а до сих пор нет методики! Как это может?", – спросил А.МЕЛЬНИЧЕНКО. Он сообщил, что об отсутствии методики тарифов АМК узнал от зернотрейдеров, когда собирал их на совещание.

"Мы потребовали от Минтранса разработать эту методику. Им не удастся остаться в стороне от проблемы", - добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО. При этом он отметил, что когда АМК увидит эту методику, то сможет сказать – правильно ли применяются тарифы.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Антимонопольный комитет и Министерство аграрной политики договорились о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции в агропромышленной сфере.

Соглашение между ними предусматривает создание постоянно действующей рабочей группы, которая, при необходимости, будет разрабатывать документы нормативного характера, а также организовывать совместные мероприятия для подготовки предложений относительно ограничения монополизма, развития предпринимательства и конкуренции, предупреждения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также прекращения действий или бездеятельности, которые могут негативно повлиять на конкуренцию в АПК.