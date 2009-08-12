"METRO Cash & Carry Украина" готова предоставить помещения своего ТЦ

Компания "METRO Cash & Carry Украина" согласна предоставить к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012 помещения торгового центра в Донецке под временный терминал аэропорта.

Как сообщил журналистам председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, компания рассмотрела предложение Донецкой области относительно использования на условиях аренды здания торгового центра МЕТРО в районе аэропорта г. Донецка в качестве временного пассажирского терминала на период проведения финальной части Евро-2012.

По словам А.БЛИЗНЮКА, в письме компании, поступившем на его имя, сообщается, что "METRO Cash & Carry Украина" готова предоставить помещения торгового центра МЕТРО под временный пассажирский терминал.

Одновременно А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что Донецкая область твердо убеждена, что сможет построить к Евро-2012 новый аэровокзальный комплекс, а проект временных терминалов является лишь резервным вариантом.

«Мы подготовили и направили все гарантии президенту УЕФА господину ПЛАТИНИ, что мы построим аэровокзал, который будет способен пропускать 31 тысячу пассажиров в течение 10 часов», - заключил А.БЛИЗНЮК.