Кабмин передал права концессиедателя

Кабинет министров Украины предоставил Государственной службе автомобильных дорог ("Укравтодор") право выступать концессиедателем при реализации проекта строительства и эксплуатации дороги Львов-Краковец.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укравтодора", 12 августа правительство в ходе заседания отменило свое постановление №1624 от 12 октября 1998 года, согласно которому концессиедателем выступало Министерство транспорта Украины.

Напомним, строительство автодороги Львов-Краковец ведется на основании Указа Президента Украины №739 от 4 июля 1998 года, осуществляется на условиях концессии. По условиям концессионного соглашения, заключенного еще в 1999 году между правительством и компанией "Трансмагистраль", финансирование строительства осуществляется на 60% за счет концессионера и на 40% за счет концессиедателя. В соответствии с соглашением, строительство должно было длиться в течение 5 лет. Однако из-за отсутствия финансирования реализация проекта не осуществлялась. Протяженность новой дороги категории 1-А составит 84 км.

Согласно проекту, предусмотрено шесть пунктов сбора платы за проезд: в начале и конце трассы, а также на пересечениях с другими дорогами.

Дорога может стать первым платным автобаном в Украине.

"Краковец-Львов" является важным объектом в подготовке Украины к Евро-2012, она является частью международного транспортного коридора Берлин-Вроцлав-Киев.