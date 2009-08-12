ДЖД снизила перевозку пассажиров в дальнем следовании

За январь-июль 2009 года Донецкая железная дорога в дальнем следовании перевезла свыше 6,1 млн. пассажиров, что на 1 млн. пассажиров меньше (почти 20%), чем за соответствующий период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

В частности, за семь месяцев этого года отправлено 6500 поездов формирования Донецкой железной дороги, что меньше на 707 поездов сравнительно с 2008 г.

В частности, в июле 2009 года поездами формирования Донецкой железной дороги в дальнем следовании перевезено около 1,4 млн пассажиров, что на 200 тыс. меньше, чем в июле прошлого года. За июль Донецкая железная дорога отправила 1020 поездов, что меньше на 163 поезда сравнительно с прошлым годом.

Как отмечают на дороге, с начала года наблюдается спад пассажиропотока по всем направлениям. На сегодня уменьшение составляет 8,5% сравнительно с 2008 г.

В сообщении отмечается, что на сегодня железнодорожники успешно справляются с летними пассажирскими перевозками.