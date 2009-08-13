«Лаборатория Касперского» начинет продажу новых продуктов

«Лаборатория Касперского», ведущий производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, c 25 августа начнет продажи в Украине новых решений для защиты домашних пользователей от информационных угроз – Kaspersky Internet Security 2010 (KIS 2010) и Антивирус Касперского 2010.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель представительства «Лаборатории Касперского» в Украине, Беларуси, Молдове Андрей СЛОБОДЯНИК.

По его данным, рекомендованные розничные цены на лицензию с возможностью установки решения на два ПК составят 345 грн. для Антивируса Касперского и 490 грн. для Kaspersky Internet Security.

Продление лицензии будет осуществляться со скидкой 40%. В этом случае стоимость Антивируса Касперского составит 206 грн., а Kaspersky Internet Security – 295 грн. Пользователи действующих лицензий версии 2009 переходят на версию 2010 бесплатно. Также возможен переход с Антивируса Касперского на решение Kaspersky Internet Security при покупке соответствующего продления.

По словам руководителя отдела стратегического маркетинга в регионе EEMEA (г. Москва) Олега ГУДИЛИНА, новая версия программ воплощает новую концепцию защиты – «Территория безопасности». В частности, в защищаемой системе осуществляется глобальный мониторинг вредоносной активности с целью полного предотвращения воздействия информационных угроз на компьютере пользователя. При этом основной акцент в решении Kaspersky Internet Security 2010 делается на предотвращение инфицирования системы, что является намного более эффективным способом защиты, чем исправление последствий заражения.

Как отметил О.ГУДИЛИН, лаборатория реализовала новую технологию в версии 2010 под названием Sandbox («песочница»). «Это некая безопасная виртуальная среда, в которой пользователь может запускать подозрительные программы и проходить по сомнительным ссылкам. При этом пользователь может совершенно не бояться того, что какие-то негативные вредоносные изменения коснутся его основной системы. Другая особенность «песочницы» - в ней можно запустить интернет-браузер, и дальше ходить по Интернету по каким угодно ссылкам, но после того, как сессия работы с Интернетом закончится, все следы вашего пребывания в нем полностью уничтожатся. То есть, это такой приватный серфинг, никто не узнает, что вы делали в системе», - объяснил он.

По словам О.ГУДИЛИНА, кроме того, в версии 2010 расширен и усовершенствован набор инструментов для защиты конфиденциальных данных, увеличена скорость установки и работы, учтена возможность игрового профиля и пр.