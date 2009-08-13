«Укркосмос» уже в этом году получит большую часть канадского кредита

Большую часть кредита Экспортного Агентства Канады (Export Development Canada), общим объемом 254,6 млрд. долл., государственное предприятие «Укркосмос» для производства украинского спутника связи получит уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Национального космического агентства Украины Александр ЗИНЧЕНКО.

При этом он не уточнил конкретный объем средств, отметив, что деньги будут поступать несколькими траншами.

Кредит, отметил А.ЗИНЧЕНКО, будет выделен под госгарантии в размере 2 млрд. грн. на 10 лет под «небольшой» процент.

Спутник будет запускаться украинской ракетой-носителем «Зенит-3SLB» с космодрома «Байконур».

Срок эксплуатации спутника - не менее 15 лет, срок окупаемости – 8-9 лет.

Главным подрядчиком работ является компания MacDonald Dettwiler & Associates (Канада).

По информации НКАУ, в рамках проекта планируется изготовить и запустить спутник в орбитальную позицию 38,2е восточной долготы.

Спутник будет обеспечивать работу в двух частотных диапазонах Ku и Ка. В частотном диапазоне Ku спутник будет иметь 16 активных транспондеров, в частотном диапазоне Ка спутник будет иметь 4 активных транспондеры.

Спутник будет предоставлять услуги радиовещательной и фиксированной спутниковых служб, и будет обеспечивать передачу спутникового телевидения, включая телевидение высокой четкости, доступ к информационным сетям, мультимедиа услуги и работу корпоративных и ведомственных VSAT-сетей.

Услуги будут предоставляться в расширенной зоне обслуживания, в которую войдут Украина, Беларусь, страны Прибалтики, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния и Молдова. Управление спутником будет осуществляться с территории Украины. Станции управления будут обслуживаться украинским персоналом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила 12 июля, что украинский спутник связи будет запущен в сентябре 2011 года. Она отметила, что Украина совместно с Канадой уже отработали программу производства и запуска спутника.

Справка УНИАН. Компания MacDonald Dettwiler & Associates (Канада).

(MDA) является ведущим мировым производителем полезной нагрузки для телекоммуникационных спутников и спутников дистанционного зондирования Земли. Компания имеет опыт создания телекоммуникационных спутников на базе платформ спутников производства ведущих мировых производителей. Активы компании составляют 1,467.408 тыс. долл. США Компания MDA имеет собственные офисы и предприятия в Канаде, США, Объединенном Королевстве, Ирландии.