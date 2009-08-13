На Черкащине грузоперевозки сократились на 27,2%

В Черкасской области за 7 месяцев 2009 года перевозки грузов транспортными предприятиями уменьшились на 27,2%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, - до 5055 тыс. тонн, пассажирские – на 13,2% - до 67164,4 тыс.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 1623,5 тыс. т грузов (76,4% от уровня прошлого года), грузооборот выполнен в объеме 503,7 млн. т/км (97,5%).

Объем грузов, перевезенных речным транспортом области за 7 месяцев 2009 года составил 54% (60,4 тыс. т грузов) до уровня аналогичного периода 2008 г., грузооборот – 37,6% (28,4 млн. т/км). Услугами пассажирского транспорта за 7 месяцев 2009 года воспользовались 67164,4 тыс. пассажиров, что на 13,2% меньше, чем за 7 месяцев 2008 года.

В Черкассах за 7 месяцев 2009 года на 29,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократились перевозки пассажиров троллейбусами – до 13262,3 тыс. пассажиров. Грузооборот упал на 29,6% - до 75,6 млн. т/км.