В Херсонской области грузооборот сократился на 30,7%

В Херсонской области за 7 месяцев текущего года грузооборот сократился на 30,7%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - до 2 млрд. 305,5 млн. т/км, а пассажирооборот сократился на 9,2% - до 1 млрд. 796,7 млн. пас/км.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За 7 месяцев текущего года транспортными предприятиями области перевезено 4 млн. 306,6 тыс. т грузов, что на 34,1% меньше, чем тот же период 2008 года.

Также за 7 месяцев 2009 года пассажирским транспортом Херсонщины перевезено 75 млн. 137,7 тыс. пассажиров, что на 13,7% меньше, чем за соответствующий период 2008 года.