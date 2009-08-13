ЛЖД проведет месячник безопасности на переездах

С 17 августа по 17 сентября на Львовской железной дороге пройдет «Месячник безопасности на железнодорожных переездах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, месячник организуют для предупреждения случаев нарушений правил пересечения переездов, уменьшения количества травмированных и погибших в подобных ДТП и активизации разъяснительной работы относительно повышения личного внимания и дисциплины водителей транспортных средств и пешеходов.

Как отмечается в сообщении, железнодорожники на протяжении месяца с работниками всех причастных служб магистрали, специалистами ГАИ и территориальных управлений Глававтотрансинспекции будут проводить общие проверки состояния переездов для выявления нарушений водителями правил пересечения железнодорожных переездов. В рамках акции также проведут дополнительные проверки относительно фиксации дежурными по переездам нарушений водителями ПДД и передачи материалов в местные органы ГАИ.