Volkswagen и Porsche одобрили план слияния в единую компанию
08:11, 14 августа 2009Транспорт/Связь
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Решение принято накануне
Германские автогиганты Volkswagen и Porsche одобрили план слияния в единую компанию.
Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, такое решение принято накануне по итогам заседания наблюдательных советов автоконцернов.
Процесс слияния Porsche и Volkswagen будет проходить поэтапно и завершится к 2011 г.
На первом этапе, который должен завершиться в конце 2009 г, 42 проц акций стоимостью 3,3 млрд евро перейдут к Volkswagen, говорится в коммюнике.
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