Германские автогиганты Volkswagen и Porsche одобрили план слияния в единую компанию.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, такое решение принято накануне по итогам заседания наблюдательных советов автоконцернов.

Процесс слияния Porsche и Volkswagen будет проходить поэтапно и завершится к 2011 г.

На первом этапе, который должен завершиться в конце 2009 г, 42 проц акций стоимостью 3,3 млрд евро перейдут к Volkswagen, говорится в коммюнике.