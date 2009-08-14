Минтранс расторг 17 договоров о совместной деятельности в портах

Министерство транспорта и связи Украины расторгло 17 из 44 договоров о совместной деятельности в морских портах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО.

По его словам, еще 14 договоров находятся на рассмотрении в судах, оставшиеся 13 договоров изучаются на предмет их эффективности. Если их эффективность не будет доказана, будет принято решение об их отмене, сказал В.ШЕВЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что в дальнейшем заведение инвесторов в порты будет осуществляться исключительно по процедуре аукциона, с победителем аукциона будет заключаться инвестиционный договор.

Как сообщал УНИАН, министерство транспорта и связи Украины обязало руководителей «Укрморречфлота», Госавиаадминистрации, Госсвязи и Госспецтрансслужбы под персональную ответственность принять меры по прекращению (или изменению правовой формы) договоров о совместной деятельности.

Согласно поручению, до 17 июня т.г. по каждому действующему договору о совместной деятельности (СД) должен быть разработан механизм выхода из СД и, в случае необходимости, перехода на другие формы взаимоотношений.

«Совместная деятельность нанесла колоссальный ущерб государству, поэтому принято решение министерством и правительством категорически отказаться от такой формы взаимодействия с бизнесом. Мы развиваем другие формы: концессия, аренда, прямые инвестиционные проекты», - отмечал Иосиф ВИНСКИЙ, в то время министр транспорта и связи.

В июле Минтранс продлил срок расторжения договоров о совместной деятельности в портах до 1 августа.