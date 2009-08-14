WINDROSE и «Уральские авиалинии» заключили соглашение

Авиакомпании WINDROSE ("Роза ветров") и «Уральские авиалинии» заключили Interline-соглашение.

Об этом УНИАН сообщили в компании WINDROSE.

В соответствии с соглашением, авиаперевозчики получают право продавать перевозки по маршрутам стороны-партнера.

Interline-соглашение позволяет пассажирам компании WINDROSE продолжить свою поездку из Киева и Львова через Москву (Домодедово) в города, которые входят в маршрутную сеть российского авиаперевозчика. Таким образом, путешественникам предоставляется возможность удобного перелета до Екатеринбурга (РФ), Сочи (РФ), Новосибирска (РФ), Ханты-Мансийска (РФ), Куляба (Таджикистан), Новокузнецка (РФ), Улан – Удэ (РФ), Читы (РФ).

По словам исполнительного директора авиакомпании WINDROSE Сергея ЯНОВОГО,

"Interline-соглашение с «Уральскими авиалиниями» дает возможность выписывать на своих бланках билеты на прямые и стыковочные рейсы друг друга. Соглашение позволяет пассажиру купить единый билет на перелет в рамках маршрутных сетей обеих авиакомпаний".

Справка УНИАН. Авиакомпания WINDROSE основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82, двух Airbus-320.