Киевская ОГА выступает за строительство аэропорта в Узине

Киевская областная государственная администрация отмечает необходимость активизировать реализацию проекта по строительству на базе бывшего военного аэродрома «Узин» международного транзитного аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. главы Киевской облгосадминистрации Виктор ВАКАШАР сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что существуют значительные перспективы реализовать проект по созданию на базе бывшего военного аэродрома «Узин» большого транзитного международного аэропорта, который бы соединил в мировом масштабе Запад и Восток, как это в настоящее время осуществляет аэропорт в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

«Есть поддержка на всех уровнях. Две недели тому назад я передал в Секретариат Президента обращение, чтобы на уровне главы государства провести совещание и определиться, чтобы этот проект имел перспективу развития и внедрения», - сказал В.ВАКАРАШ.

По его словам, ориентировочная стоимость реализации данного проекта может составлять около 100 млн. евро.