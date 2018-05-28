«Украинское Дунайское пароходство» получило последнее «индийское предупреждение»

На днях руководство государственной судоходной компании ОАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявило об угрозе полного краха компании из-за убытков вследствие изношенности флота, ареста ряда судов.

По итогам шести месяцев 2009 года пароходство получило 19,2 млн. грн. убытков. А суммарные убытки за последние три года уже превысили 180 млн. грн. Из этих 19,2 млн убытков львиную долю - 17,9 составила доля морского дивизиона: затраты на содержание устаревшего флота, в который входит почти 50 судов в возрасте от 35 до 60 лет, то есть полностью изношенных, и пригодных, преимущественно, на металлолом.

На содержание указанных судов пароходство вынужденно ежегодно тратить до 30 млн. грн., отвлекая их от основной производственной деятельности. Причиной этих расходов в УДП называют законодательные ограничения по распоряжению имуществом. В течение более чем двух лет ОАО ”УДП” пытается решить вопрос списания морально и физически устаревших морских и речных судов, которые уже на протяжении длительного времени находятся в отстое и никогда уже в рейс не уйдут.

Последним SOS от УДП стала ситуация с судном «Радомышль», который может затонуть у берегов порта Мумбай (Бомбей) в Индии. Судно стояло там с начала 2008 г. у причала, теперь же стоит на плаву, на внутреннем рейде из-за занятости порта. При этом судно, по сути является металлоломом, и не в состоянии плавать. На нем постоянно находятся насосы для откачивания воды, последней каплей стала поломка одного насоса, что угрожает затоплением «Радомышля».

Руководство УДП на днях обратилось к украинским властям и к омбудсмену с просьбой помощи. «Атмосфера в коллективе нашего предприятия накалена. На фоне происходящих в стране предвыборных игр и громких обещаний мы рассматриваем инцидент с т/х "Радомышль" не как отдельный печальный случай, а как своего рода предвестник судьбы всего пароходства. Сейчас главное - списать судно-призрак на металлолом, продать его на месте и эвакуировать экипаж», - говорится в обращении УДП на имя омбудсмена Нины Карпачевой, текстом которого располагает УНИАН.

В Министерстве транспорта и связи агентству УНИАН сообщили, что вопрос будет решен до конца августа. В частности, затягивает решение вопроса не только вето на продажу судов УДП, но и необходимость не продешевить при продаже, ведь состояние УДП плачевное, и вызволять из «плена» нужно не только «Радомышль». К примеру, еще два теплохода УДП арестованы в Турции.

«Там же вето наложено на отчуждение, но учитывая что теплоходы старые, мы сегодня ищем пути и возможности реализации устаревшего флота. Я думаю, что мы до конца месяца уже примем окончательное решение. Сегодня стоит вопрос, чтобы не продешевить цену, потому что деньги нужны для того, чтобы освобождать теплоходы из-под ареста… Не хватает средств, чтобы решить эти вопросы», - говорит замминистра транспорта и связи - глава Госморречадминистрации Михаил Чубай.

При этом у Минтранса вызывает удивление тот, факт, что судно вообще в таком состоянии было отправлено в Мумбай. К настоящему времени теплоход представляет собой корпус в состоянии металлолома, который охраняется и с трудом удерживается на плаву экипажем. «Радомышль» был продан на аукционе в июле 2008 г. с реализацией на месте, в Индии, однако в дальнейшем продажа была запрещена Минтранссвязи, торги аннулированы.

«На судне есть протекание и из строя вышел один из насосов, сейчас агентом установлен другой. То есть, осуществляется текущий ремонт силами экипажа. Постоянный контроль этой ситуации осуществляет Укрморечфлот, и указанная проблема решается , как это предусмотрено регламентом и требованиями. Что касается непосредственно похода в Индию указанного судна – этот вопрос будет рассматриваться и соответственные пояснения будет предоставлять руководство относительно необходимости, причин, экономического эффекта указанного похода. Ситуация на контроле и в ближайшее время будет рассмотрена», - отмечает первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра, Василий Шевченко.

Затраты на содержание «Радомышля» составляют около 1 млн. долл. в год, при этом, еще раз напомним, что такой теплоход у УДП не один.

Многолетняя проблема с содержанием металлоломного флота привела к накоплению пароходством других долгов, в первую очередь, связанных с обслуживанием текущей кредиторской задолженности. Образовавшийся таким образом дефицит оборотных средств привел к аресту судов пароходства за рубежом, возникновению просроченной задолженности по заработной плате. А тут еще кризис подоспел…

При этом в УДП опасаются новых арестов, ведь за судами пароходства тянется шлейф претензий кредиторов, исчисляемый миллионами долларов, оставленных Bardina Shipmanagement Ltd., которой в конце 2007 года УДП передало во фрахт 10 судов. По данным пароходства, вследствие недобросовестной работы фрахтователя возникли огромные долги, которые легли на УДП. Таким образом, кредиторы, разуверившись в получении денег от этого фрахтователя, только и ждут захода судов УДП в Турцию, Россию, Румынию, Болгарию для их ареста.

Эксперты называют два варианта решения проблемы. Первый - принятие ВРУ поправки к Закону Украины "Об управлении объектами государственной собственности" с исключением ОАО "Украинское Дунайское пароходство" из Перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Второй путь - принятие Верховной Радой изменений к указанному Закону, позволяющих хозяйственным организациям распоряжаться имуществом, которое включено в их уставные фонды. С этим согласен президент «УДП» Вадим Сухоненко. «Прежде всего, необходимо добиться разрешения на продажу нашего плавучего металлолома. Здесь все упирается в Верховную Раду, которая, к сожалению, фактически не работает на благо экономики. Мы находимся в постоянном контакте с народными депутатами. Вроде бы, у всех есть понимание в необходимости помощи пароходству, все нам сочувствуют, соглашаются. Но прогресса в решении этой проблемы пока не видно. Никто ничего не хочет либо не может изменить. В любом случае будем добиваться вынесения вопроса на следующую сессию Верховной Рады. Другого выхода нет. Ведь может случиться так, что когда мы добьемся эффективной работы речных и пассажирских судов, убытки неработающего морского флот сведут на нет все наши совместные усилия и рано или поздно приведут к краху УДП», - говорит он.

«Есть покупатель, есть продавец, но денег (за «Радомышль» - Авт.) не давали тех, что нужно для того, чтобы теплоход был отчужден на металлолом, потому что у теплохода действительно вышел срок эксплуатации. Сейчас нашли две фирмы, с ними общаются по этой политике представители УДП. Я поддерживаю каждый день телефонную связь с капитаном, вопросов по выплате зарплат нет, принимаются все меры для того, чтобы сегодня отремонтировать судно. И я думаю, на следующей неделе мы решим вопрос по теплоходу для дальнейшего его продажи на металлолом», - говорит М.Чубай.

По его словам, не исключено, что вопрос можно решить не путем изменений в законодательство, а путем привязки к одному из приказов Минтранса. Впрочем, обращения УДП скорее напоминают перефразированное выражение "глас вопиющего в пучине". Сложно представить, что на решение каких-то точечных конкретных проблем дойдут руки у депутатов (предвкушающих президентские выборы) или у Министерства транспорта, в котором нет министра.

Ева Клименко (УНИАН)