«Украинское Дунайское пароходство» получило последнее «индийское предупреждение»
Суда, превратившиеся в "плавучий металлолом", могут не только уйти на дно, но и потянуть за собой «Украинское Дунайское пароходство». Но занятой выборами стране не до моряков...
На днях руководство государственной судоходной компании ОАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявило об угрозе полного краха компании из-за убытков вследствие изношенности флота, ареста ряда судов.
По итогам шести месяцев 2009 года пароходство получило 19,2 млн. грн. убытков. А суммарные убытки за последние три года уже превысили 180 млн. грн. Из этих 19,2 млн убытков львиную долю - 17,9 составила доля морского дивизиона: затраты на содержание устаревшего флота, в который входит почти 50 судов в возрасте от 35 до 60 лет, то есть полностью изношенных, и пригодных, преимущественно, на металлолом.
На содержание указанных судов пароходство вынужденно ежегодно тратить до 30 млн. грн., отвлекая их от основной производственной деятельности. Причиной этих расходов в УДП называют законодательные ограничения по распоряжению имуществом. В течение более чем двух лет ОАО ”УДП” пытается решить вопрос списания морально и физически устаревших морских и речных судов, которые уже на протяжении длительного времени находятся в отстое и никогда уже в рейс не уйдут.
Последним SOS от УДП стала ситуация с судном «Радомышль», который может затонуть у берегов порта Мумбай (Бомбей) в Индии. Судно стояло там с начала 2008 г. у причала, теперь же стоит на плаву, на внутреннем рейде из-за занятости порта. При этом судно, по сути является металлоломом, и не в состоянии плавать. На нем постоянно находятся насосы для откачивания воды, последней каплей стала поломка одного насоса, что угрожает затоплением «Радомышля».
Руководство УДП на днях обратилось к украинским властям и к омбудсмену с просьбой помощи. «Атмосфера в коллективе нашего предприятия накалена. На фоне происходящих в стране предвыборных игр и громких обещаний мы рассматриваем инцидент с т/х "Радомышль" не как отдельный печальный случай, а как своего рода предвестник судьбы всего пароходства. Сейчас главное - списать судно-призрак на металлолом, продать его на месте и эвакуировать экипаж», - говорится в обращении УДП на имя омбудсмена Нины Карпачевой, текстом которого располагает УНИАН.
В Министерстве транспорта и связи агентству УНИАН сообщили, что вопрос будет решен до конца августа. В частности, затягивает решение вопроса не только вето на продажу судов УДП, но и необходимость не продешевить при продаже, ведь состояние УДП плачевное, и вызволять из «плена» нужно не только «Радомышль». К примеру, еще два теплохода УДП арестованы в Турции.
«Там же вето наложено на отчуждение, но учитывая что теплоходы старые, мы сегодня ищем пути и возможности реализации устаревшего флота. Я думаю, что мы до конца месяца уже примем окончательное решение. Сегодня стоит вопрос, чтобы не продешевить цену, потому что деньги нужны для того, чтобы освобождать теплоходы из-под ареста… Не хватает средств, чтобы решить эти вопросы», - говорит замминистра транспорта и связи - глава Госморречадминистрации Михаил Чубай.
При этом у Минтранса вызывает удивление тот, факт, что судно вообще в таком состоянии было отправлено в Мумбай. К настоящему времени теплоход представляет собой корпус в состоянии металлолома, который охраняется и с трудом удерживается на плаву экипажем. «Радомышль» был продан на аукционе в июле 2008 г. с реализацией на месте, в Индии, однако в дальнейшем продажа была запрещена Минтранссвязи, торги аннулированы.
«На судне есть протекание и из строя вышел один из насосов, сейчас агентом установлен другой. То есть, осуществляется текущий ремонт силами экипажа. Постоянный контроль этой ситуации осуществляет Укрморечфлот, и указанная проблема решается , как это предусмотрено регламентом и требованиями. Что касается непосредственно похода в Индию указанного судна – этот вопрос будет рассматриваться и соответственные пояснения будет предоставлять руководство относительно необходимости, причин, экономического эффекта указанного похода. Ситуация на контроле и в ближайшее время будет рассмотрена», - отмечает первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра, Василий Шевченко.
Затраты на содержание «Радомышля» составляют около 1 млн. долл. в год, при этом, еще раз напомним, что такой теплоход у УДП не один.
Многолетняя проблема с содержанием металлоломного флота привела к накоплению пароходством других долгов, в первую очередь, связанных с обслуживанием текущей кредиторской задолженности. Образовавшийся таким образом дефицит оборотных средств привел к аресту судов пароходства за рубежом, возникновению просроченной задолженности по заработной плате. А тут еще кризис подоспел…
При этом в УДП опасаются новых арестов, ведь за судами пароходства тянется шлейф претензий кредиторов, исчисляемый миллионами долларов, оставленных Bardina Shipmanagement Ltd., которой в конце 2007 года УДП передало во фрахт 10 судов. По данным пароходства, вследствие недобросовестной работы фрахтователя возникли огромные долги, которые легли на УДП. Таким образом, кредиторы, разуверившись в получении денег от этого фрахтователя, только и ждут захода судов УДП в Турцию, Россию, Румынию, Болгарию для их ареста.
Эксперты называют два варианта решения проблемы. Первый - принятие ВРУ поправки к Закону Украины "Об управлении объектами государственной собственности" с исключением ОАО "Украинское Дунайское пароходство" из Перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Второй путь - принятие Верховной Радой изменений к указанному Закону, позволяющих хозяйственным организациям распоряжаться имуществом, которое включено в их уставные фонды. С этим согласен президент «УДП» Вадим Сухоненко. «Прежде всего, необходимо добиться разрешения на продажу нашего плавучего металлолома. Здесь все упирается в Верховную Раду, которая, к сожалению, фактически не работает на благо экономики. Мы находимся в постоянном контакте с народными депутатами. Вроде бы, у всех есть понимание в необходимости помощи пароходству, все нам сочувствуют, соглашаются. Но прогресса в решении этой проблемы пока не видно. Никто ничего не хочет либо не может изменить. В любом случае будем добиваться вынесения вопроса на следующую сессию Верховной Рады. Другого выхода нет. Ведь может случиться так, что когда мы добьемся эффективной работы речных и пассажирских судов, убытки неработающего морского флот сведут на нет все наши совместные усилия и рано или поздно приведут к краху УДП», - говорит он.
«Есть покупатель, есть продавец, но денег (за «Радомышль» - Авт.) не давали тех, что нужно для того, чтобы теплоход был отчужден на металлолом, потому что у теплохода действительно вышел срок эксплуатации. Сейчас нашли две фирмы, с ними общаются по этой политике представители УДП. Я поддерживаю каждый день телефонную связь с капитаном, вопросов по выплате зарплат нет, принимаются все меры для того, чтобы сегодня отремонтировать судно. И я думаю, на следующей неделе мы решим вопрос по теплоходу для дальнейшего его продажи на металлолом», - говорит М.Чубай.
По его словам, не исключено, что вопрос можно решить не путем изменений в законодательство, а путем привязки к одному из приказов Минтранса. Впрочем, обращения УДП скорее напоминают перефразированное выражение "глас вопиющего в пучине". Сложно представить, что на решение каких-то точечных конкретных проблем дойдут руки у депутатов (предвкушающих президентские выборы) или у Министерства транспорта, в котором нет министра.
Ева Клименко (УНИАН)