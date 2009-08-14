В Украине начал работу Местный организационный комитет Евро-2012

В Украине с сегодняшнего дня начал работу Местный организационный комитет Евро-2012 (МОК), который будет отвечать за организацию турнира в соответствии с требованиями УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель МОК в Украине, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, до этого дня подготовка чемпионата проходила в одном русле и главный акцент закономерно делался не на организационных вопросах, а на строительстве и обустройстве инфраструктуры – стадионов, тренировочных баз, аэропортов, гостиниц, дорог и тому подобное. Теперь процесс будет разделен - подготовку всей необходимой инфраструктуры и в дальнейшем будут осуществлять правительство и местные органы власти, а организационной частью проекта займется Местный оргкомитет.

“МОК не строит стадионы, не строит аэропорты, не прокладывает дороги. Мы следим за тем, чтобы все объекты, предусмотренные Евро-2012, отвечали стандартам УЕФА и на них была обеспечена соответствующая эксплуатационная деятельность”, - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что оргкомитет не распоряжается средствами и ресурсами, выделенными на подготовку турнира, не проводит никаких тендеров, а несет ответственность за готовность объектов с точки зрения их соответствия требованиям УЕФА.

Подобный МОК, сообщил М.ЛУБКИВСКИЙ, создан и в Польше, где директором турнира назначен известный футбольный специалист Адам ОЛЬКОВИЧ. Общее руководство этими местными структурами осуществляет Организационный комитет Евро-2012 УЕФА во главе с директором турнира Мартином КАЛЛЕНОМ.

Относительно количества сотрудников, которые будут работать в украинском МОК, то в этом году их будет 28-30 человек, в следующем – 52, в 2011 году – до 96 и на январь 2012 года – 228 сотрудников. Всего же, отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, в оргкомитете Евро-2012 будет около 550 специалистов по Украине и Польше, которые будут разделены на паритетных принципах между двумя странами – приблизительно по 230 человек.

Финансирование местных оргкомитетов как в Украине, так и в Польше осуществляется УЕФА. Никакие бюджетные средства на финансирование не предусмотрены.

М.ЛУБКИВСКИЙ также отметил, что в рамках подготовки к Евро-2012 в Украине реализуется 57 проектов, из которых 40 относятся к сфере ответственности УЕФА, и 17 – Украины. Именно этими проектами и будет заниматься Местный оргкомитет.

В компетенции МОК находятся аэропорты, информационное обеспечение, общественный транспорт, логистика, карты и планы, обеспечение безопасности, размещение гостей и участников, организация церемоний, юридическое сопровождение внутри страны и ряд других. По всем этим направлениям комитет должен организовать взаимодействие и создать максимально комфортные и безопасные условия как для команд-участниц, так и для всех категорий гостей турнира.

Касаясь состояния подготовки к Евро-2012, М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что сегодня, за три года до чемпионата, Украина вошла в активную фазу подготовки и уже созданы базовые предпосылки для своевременного и качественного завершения всех необходимых работ.

В результате, убежден он, наше государство получит модернизированную инфраструктуру (дороги, аэропорты, железные дороги), новые рабочие места и здоровую нацию, поскольку именно футбольный праздник станет для граждан мощным стимулом к здоровому образу жизни.